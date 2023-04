Ring frei für Trumps großen Auftritt – Die Kassen klingeln schon

30 Straftaten

Insgesamt mehr als 30 individuelle Straftatbestände sollen nach Berichten und Spekulationen von US-Medien in dem Dokument enthalten sein, mit dem Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg in der vergangenen Woche eine Geschworenen-Jury überzeugt hatte: Das zu tun, was in mehr als 230 Jahren US-Geschichte noch nie passiert ist: Ein Ex-Präsident wird strafrechtlich vor den Kadi gezerrt.

Ab nach Florida - zum Auftritt

Wie der Tag ausgeht, weiß man schon – von Trump persönlich. Nach dem Haftprüfungstermin, dem wie bei jedem Angeklagten erkennungsdienstliche Rituale vorausgehen (Fingerabdrücke, „Mug-Shots“, sprich Kartei-Fotos), will der bereits am Montag nach New York angereiste Trump abends wieder in seinem Florida-Domizil Mar-a-Lago sein und um 20.15 Uhr (Ortszeit) dort eine kämpferische Rede halten. Schon am Vortag wandte er sich per Video an seine Anhänger - wieder einmal mit einer Kampfansage