Trump-Attentat: Rechte Verschwörungstheorien geben Frauen Schuld

Nur wenige Minuten nach dem vereitelten Attentat auf Donald Trump kursierten in den sozialen Medien bereits die ersten Verschwörungsmythen. Der ehemalige US-Präsident war am vergangenen Samstag bei einer Kundgebung in Pennsylvania Opfer einer Schießerei und am Ohr verletzt worden. Der Schütze, ein 20-jähriger registrierter Republikaner, wurde von Beamten des Secret Service erschossen.

In rechten Online-Gruppen und Trump-freundlichen Foren gewann schnell ein sexistisches Narrativ die Oberhand: Frauen und US-Inklusionspolitik seien für den Vorfall verantwortlich. Unzählige manipulierte (u.a. die Gesichtsausdrücke) oder aus dem Kontext gerissene Fotos und Videos von Secret-Service-Agentinnen, die Trump nach den Schüssen von der Bühne eskortierten, wurden gepostet. Dazu der Vorwurf, das Attentat auf Trump sei geschehen, weil der Secret Service von einer Frau geleitet wird.

Rechtsextreme, antifeministische Influencer Eine der lautesten sexistischen Stimmen ist der rechtsextreme Influencer Matt Walsh, der zu einem Video vom Samstag postete: "Es sollte keine Frauen im Secret Service geben. Es sollten die Besten sein, und keine der Besten in diesem Job ist eine Frau." Pearl Davis, eine bekannte antifeministische Youtuberin, schrieb wiederum in einem inzwischen gelöschten Beitrag: "Warum versuchen wir ständig, Frauen in Positionen zu bringen, in die sie nicht gehören? Geht und arbeitet in der Personalabteilung, als Assistentin, im Verkauf oder im unteren Management."

© APA/AFP/REBECCA DROKE Ex-US-Präsident Donald Trump wurde bei der Schießerei am Ohr verletzt

An "traditionelle" Frauenrollen halten Weibliche Agenten seien zu klein, übergewichtig oder könnten nicht mit ihren Waffen umgehen, lauten weitere sexistische Vorwürfe aus rechten Kreisen. Ein in sozialen Netzwerken verbreitetes Video zeigt, wie eine Agentin von Trumps Schutztruppe auf der Bühne mit ihrem Halfter hantiert. Die Agentinnen sollten sich lieber an "traditionelle" Frauenrollen halten, wird in Hunderten von Posts vorgeschlagen. Andere beschuldigen dieselbe Agentin in einem Foto ohne Kontext, sich hinter Trump zu verstecken, anstatt ihn zu decken. Einige Postings haben mehr als eine Million Aufrufe.

Auch Elon Musk, der Eigentümer von X, schaltete sich auf dem Kurznachrichtendienst in die Debatte ein. Eine kleine Person als Körperbedeckung für einen großen Mann zu haben, sei wie eine zu kleine Badehose am Strand: "Sie verdeckt nicht." Auf dem rechtsgerichteten TV-Sender Fox News machte der konservative Kongressabgeordnete Tim Burchett aus Tennessee indes die Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheatle, direkt für die Schießerei verantwortlich und erklärte, dass „das passiert, wenn man nicht die besten Leute einsetzt“.

Der republikanische Kongressabgeordnete Cory Mills aus Florida meinte gegenüber Fox News: „Wenn man in erster Linie nach DEI geht, bekommt man D-I-E.“ DEI steht für Diversity, Equity and Inclusion, eine Inklusionspolitik, die entwickelt wurde, um Frauen und Minderheitengruppen zu berücksichtigen.

Eine Online-Petition fordert bereits Cheatles Entlassung. Auf X und anderen Social-Media-Plattformen geht ein Video eines älteren Interviews viral, in dem sie ankündigte, bis 2030 einen Frauenanteil von 30 Prozent im Secret Service anzustreben.