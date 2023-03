Trump droht mit Tod und Zerstörung - wenn Anklage kommt

Warnung auf "Truth Social"

Auf seinem Kommunikationsportal „Truth Social” deutete Trump am Freitag an, dass es im Falle einer Anklage durch eine von Staatsanwalt Alvin Bragg instruierte Geschworenen-Jury ein Blutbad in Amerika geben könnte. Wörtlich schrieb Trump, dass es bei den „falschen Vorwürfen” gegen ihn „potenziell” zu „Tod & Zerstörung” kommen könne, „was katastrophal für unser Land wäre”. Bragg, der bisher keine klaren Signale gegeben hat, ob und wann eine Anklage erfolgt, wurde von Trump als „degenerierter Psychopath” verunglimpft.

"Brandgefährlich"

In einem anderen Social-Media-Post hatte Trump ein Foto von sich neben Bragg geschnitten. Darauf hält er offenbar in Anlehnung an den Hollywood-Film „The Untouchables”, in dem Al Capone (Robert de Niro) auf grausame Weise einen Mafioso erschlägt, in eindeutiger Weise einen Baseballschläger in der Hand. In sozialen Medien wird die von Trump erzeugte Eskalation als „brandgefährlich” bezeichnet. Der Ex-Präsident wolle damit indirekt an rechtsextremistisch-nationalistische Kreise appellieren, für ihn Gewalt anzuwenden, sagte George Conway, Ex-Mann der früheren Trump-Beraterin Kellyanne Conway.