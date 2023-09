Trudeau beschuldigt Indien des Mordes an einem Kanadier

Indien bezeichnet Vorwürfe als "absurd"

Die indische Regierung wies Trudeaus Vorwürfe in einer Stellungnahme "komplett zurück" und bezeichnete sie als "absurd". Indien sei in keinerlei Gewalttaten in Kanada involviert gewesen, hieß es vom Außenministerium in Neu-Delhi.

Dieses holte zum Gegenschlag aus und forderte Kanada auf, "sofort und wirkungsvoll juristisch gegen alle Anti-Indien-Elemente vorzugehen, die von ihrem Boden aus tätig sind". Mit ihren "unbegründeten Vorwürfen" wolle die Regierung in Ottawa nur von den "Khalistan-Terroristen und -Extremisten ablenken, denen in Kanada Zuflucht geboten wird".