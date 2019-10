Trotz Niederlage heute: Briten könnten bald wählen

Der britische Premier Boris Johnson musste am Montagabend eine weitere Niederlage einstecken – eine Abstimmung über vorgezogene Neuwahlen scheiterte an der Zwei-Drittel-Hürde.

Trotzdem läuft es für den Tory-Chef derzeit nicht so schlecht, wie es seine vielen Schlappen im Unterhaus erwarten lassen könnten. Denn heute, Dienstag, bahnen sich ungewohnte Allianzen an. Sowohl Liberaldemokraten, als auch die Scottish National Party (SNP), sind grundsätzlich für Neuwahlen.