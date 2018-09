Trotz Missbrauchs-Vorwurf: Kavanaugh nimmt wichtige Hürde

Donald Trump war nach der bewegenden Anhörung von Christine Blasey Ford erbost darüber, dass ihm nicht vorher gesteckt wurde, wie „überzeugend“ die 51-Jährige sei.

Die Psychologie-Professorin hatte am Donnerstag in einer öffentlicher Sitzung des Justizausschusses des US-Senats Trumps Wunschkandidaten für das Oberste Gericht, Brett Kavanaugh, glaubwürdig einer Tat beschuldigt, die sich seit 36 Jahren als versuchte Vergewaltigung in ihrer Seele festgefressen hatte.

Doch schon bald änderte Amerikas Präsident seine Meinung und lobte Kavanaughs Wut-und-Tränen-Selbstverteidigungsrede.

„Kraftvoll, ehrlich und fesselnd“ sei die Gegen-Attacke des 53-Jährigen gewesen, der sich zum Opfer einer ehrabschneidenden Intrige der Demokraten stilisierte, die auf seinem Rücken Rache hätten nehmen wollten für die Niederlage Hillary Clintons gegen Trump.