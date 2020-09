Trotz allem: Nawalny möchte nach Russland zurückkehren

24 Tage Intensivstation, insgesamt 32 Tage Behandlung in der Berliner Charité: Kremlkritiker Alexej Nawalny konnte am Mittwochmorgen das Krankenhaus verlassen. Sein Zustand habe sich so weit gebessert, „dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte“. Langzeitfolgen können allerdings nicht ausgeschlossen werden, so die Charité.

Das weiß auch Nawalny. Dazu passend sein erstes Lebenszeichen nach der Entlassung: Er postete ein Foto von sich in sozialen Netzwerken, auf einer Parkbank sitzend, mit ernster Miene. Er schrieb, dass er jetzt täglich zur Physiotherapie gehen und wohl ein Rehabilitationszentrum aufsuchen werde. Seine linke Hand sei noch teilweise gelähmt. Um wieder Gleichgewicht zu bekommen, mache er Übungen – etwa auf einem Bein stehen.