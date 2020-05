Tripolis: Wasser und Essen gehen aus

Die Versorgungslage hat sich dramatisch verschlechtert: Seit Freitag Abend hat die Stadt kein frisches Wasser mehr, auch die Stromversorgung ist zusammengebrochen. Lebensmittelvorräte, Medikamente und Benzin werden knapp.



Angesichts des wachsenden Chaos und der Unsicherheit in der Stadt drängen der Nationale Übergangsrat, aber auch die UNO auf möglichst rasche Wiederherstellung von Ordnung und Stabilität. Alle Rebellengruppen in Tripolis sollen so schnell wie möglich unter ein gemeinsames Kommando gestellt werden, kündigte ein Rebellensprecher an. Zudem will die neue Führung des Landes nahezu alle Soldaten der Gaddafi-Armee und Sondertruppen behalten und in die Streitkräfte des neuen Libyen integrieren. "Nur die, die Blut an ihren Händen haben, werden wir vor Gericht stellen", versprach ein Regierungssprecher. So sollen Fehler wie jene im Irak vermieden werden, wo alle Soldaten und Polizisten des Saddam-Regimes zunächst entlassen worden waren und die öffentliche Ordnung daraufhin vollends zusammengebrochen war.



Sicherheitskräfte versuchen indessen, in der Stadt Zigtausende Handfeuerwaffen und Maschinengewehre einzusammeln. Das gesamte Arsenal an chemischen Waffen, über das das Gaddafi-Regime verfügte, ist mittlerweile gesichert. Amerikanische Agenten der CIA

hatten den Auftrag, die fast 10 Tonnen Senfgas zu orten und vor Missbrauch zu schützen.

Den Machtkampf hat Diktator Gaddafi verloren, doch in mehreren Widerstandsnestern seiner Anhänger wird weiter erbittert gekämpft. Die Rebellen rücken nun gegen die Geburtsstadt Gaddafis, Sirte, vor. Und auch in der Wüstenstadt Sabha, 650 Kilometer südlich von Tripolis, wehren sich die Gaddafi-Loyalisten mit allen Kräften gegen die anrückenden Aufständischen. Gerüchte, wonach sich der Diktator in einem Konvoi Richtung Algerien abgesetzt haben soll, konnten gestern nicht bestätigt werden.