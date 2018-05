„Treffen wird nur ein Zwischenschritt sein“

Die Lobeshymnen Trumps auf das „große Potenzial Nordkoreas“ will Dormels nicht ganz unterschreiben: „Die Region hat einen enormen Nachholbedarf, der Großteil der Fabriken ist reif für den Bulldozer. Es gibt nur einige wenige moderne Fabriken, die mit chinesischer Hilfe gebaut wurden“, sagt er. Auch in Bezug auf die Bodenschätze, die sich im Land befinden sollen, mahnt er zur Zurückhaltung: „Vor allem im gebirgigen Norden gibt es Bodenschätze wie Gold und Seltene Erden, jedoch würde eine Wirtschaft wie Südkorea diese Bodenschätze in absehbarer Zeit aufgebraucht haben. Mit seinen Lobeshymnen auf die nordkoreanische Wirtschaft möchte Trump Pjöngjang den Mund wässrig machen“, erklärt Dormels.

Auch das neuerliche Treffen zwischen Kim und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in hat für Dormels andere Hintergründe: „Moon hatte in seinem Land einen schlechten Stand, nachdem Trump das Treffen abgesagt und ihn davor nicht informiert hatte. Dazu kommt, dass am 13. Juni Kommunalwahlen in Südkorea sind und Moon dringend wieder Rückhalt in der Bevölkerung braucht. Daher hat er – der Kontakt ist ja mittlerweile da – Kim angerufen und um ein weiteres Treffen gebeten und steht so bei den USA und der Bevölkerung nicht schlecht da“, analysiert er.