Traurige Weltspitze: USA überholen China bei Corona-Infektionen

Schnelles Wachstum, das ist in den USA ein magisches Wort. Doch in diesem Fall ist das wohl anders. Nach Berechnungen von US-Medien sind inzwischen so viele Infektionen mit dem Coronavirus registriert wie in keinem anderen Land der Welt. Mit 81.378 gemeldeten Fällen überrundeten die USA am Donnerstag China, wie aus einem Vergleich von

Statistiken der Gesundheitsbehörden hervorging. In China, wo die Pandemie ihren Anfang nahm, wurden demnach 81.285 Infektionen gemeldet, in Italien waren es 80.539.

Nächster Hotspot: New Orleans

In den USA starben bisher mindestens 1.178 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19. Sie grassiert derzeit vor allem in der Metropole New York, wo die Hälfte der Hälfte aller in den ganzen USA Infizierten zu finden sind.