Trauerfeier und Begräbnis für Gorbatschow in Moskau

Der letzte Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, der am Dienstag nach längerer Krankheit im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben ist, wird am Samstag auf einem Prominenten-Friedhof der russischen Hauptstadt beigesetzt.

Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Gorbatschows Familie sowie seine Stiftung berichten, soll die Trauerfeier am Samstag im Säulensaal im Zentrum Moskaus stattfinden. Dort waren einst auch Wladimir Lenin und Josef Stalin aufgebahrt worden. Anschließend sei die Beisetzung auf dem Friedhof des Neujungfrauenklosters (Nowodewitschi-Monastir) geplant, hieß es. Dort ist unter anderen der frühere Sowjetführer Nikita Chrutschschow (1894-1971) beigesetzt.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird aus "Termingründen" nicht an der Trauerfeier teilnehmen.

Österreich wird bei den Trauerfeierlichkeiten durch den Geschäftsträger der österreichischen Botschaft in Moskau vertreten sein. Dies werde so auch von vielen anderen EU-Mitgliedstaaten gehandhabt, verlautete aus dem Außenministerium auf Anfrage der APA. Auch Deutschland, bei dessen Wiedervereinigung Gorbatschow eine zentrale Rolle gespielt hatte, wird durch den Geschäftsträger seiner Botschaft vertreten sein.