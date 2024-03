Mindestens ein Toter bei russischen Angriffen auf Lwiw

Dem Gouverneur zufolge wurde ein Verwaltungsgebäude beschädigt. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten ihrerseits, dass sie neun russische Raketen und neun Drohnen abgeschossen hätten.

Russland greift Energieinfrastruktur der Ukraine gezielt an

In den vergangenen Tagen hatte Russland die Energieinfrastruktur in der Ukraine massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Nach Angaben des Innenministeriums in Kiew gerieten zehn Regionen im gesamten Land unter Beschuss. Dabei wurden mindestens sechs Menschen verletzt, zudem fiel der Strom in einigen Landesteilen aus. Nach Beschädigungen an Kraftwerken schaltete der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo am Samstag in mehreren Regionen zeitweise den Strom ab.