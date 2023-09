Mindestens 11 Tote bei Großbrand in Vietnam: Zahlreiche Opfer befürchtet

Bei einem schweren Feuer in einem Wohnhaus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere seien verletzt worden und würden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, darunter auch Kinder, berichtete die staatliche Zeitung VnExpress am Mittwoch unter Berufung auf Ärzte.

Behörden befürchten weitere Tote bei Großbrand in Hanoi

Jedoch befürchten die Behörden, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Die Vietnam News Agency sprach von möglicherweise Dutzenden Opfern.