Tory-Parteivorsitz: Wird dieser Mann Boris Johnson gefährlich?

Stewart gehört der Regierung erst seit wenigen Wochen an, ist aber von Kindheit an politisch geprägt. Geboren als Diplomatensohn wuchs der stolze Schotte in Malaysia auf. Später besuchte er die britische Eliteschule Eton, studierte in Oxford und arbeitete nebenher als Nachhilfelehrer für die Prinzen William und Harry.

Wie die Zeit berichtet, war Stewart mit Mitte 20 für das Außenministerium in Ost-Timor, Indonesien und Montenegro tätig - manche munkeln, er sei Agent des Geheimdienstes gewesen. 2003 ging er für zwei Jahre in den Irak, lebte auch drei Jahre in Afghanistan, das er einmal binnen 32 Tagen allein durchwanderte.