"Bezahl es mit Cash": Geheimes Tonband bringt Trump in Erklärungsnot

Der Fernsehsender CNN hat ein Tonband veröffentlicht, auf dem US-Präsident Donald Trump mit seinem Rechtsanwalt Michael Cohen über Zahlungen an Karen McDougal, ein ehemaliges Playmate, sprechen soll. Die Unterhaltung von Trump und Anwalt Cohen soll im September 2016 stattgefunden haben, in der Hochphase des US-Wahlkampfs und wenige Wochen vor dem Wahlsieg des heute 72-Jährigen.

Worum geht es in der Medien- und Justiz-Affäre? McDougal hatte nach eigenen Angaben von Juni 2006 bis April 2007 eine sexuelle Beziehung mit Trump. Er war damals bereits mit der heutigen First Lady Melania Trump verheiratet. Im Jahr 2016, während Trumps Wahlkampf, wollte sie ihre Enthüllungen darüber an die Boulevardzeitschrift The National Enquirer verkaufen. Tatsächlich bekam sie vom Enquirer-Verlag AMI 150.000 Dollar, die Geschichte wurde aber nicht veröffentlicht.