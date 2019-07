Salvini zu Tonband: "Habe weder Rubel noch Wodka genommen"

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat dementiert, jemals Geld aus Russland bekommen zu haben. "Ich habe es schon in der Vergangenheit beklagt, ich werde es auch heute, morgen und übermorgen tun: Ich habe nie einen Rubel, einen Euro, einen Dollar oder einen Liter Wodka an Finanzierung von Russland genommen", erklärte der Chef der Rechtsaußenpartei Lega am Mittwoch.

Zuvor hatte das Online-Magazin Buzzfeed News über ein angebliches Treffen im vergangenen Oktober in Moskau von drei russischen kremlnahen Politikern und drei Italienern berichtet, an dem auch der Salvini nahestehende Gianluca Savoini teilgenommen haben soll.

Bei dem Treffen soll es darum gegangen sein, wie Millionen Dollar aus Russland verdeckt an Salvinis Lega geschleust werden könnten. Der Bericht basiert auf einer Audio-Aufnahme eines Gesprächs. Österreichische Medien spekulierten in Anspielung auf das Video, das zu Heinz-Christian Straches und Johann Gudenus' Rücktritten geführt hatte, von einem italienischen " Ibiza". Buzzfeed schreibt, es sei weder möglich gewesen, die russischen Teilnehmer an dem Treffen zu identifizieren, noch zu klären, ob der Deal wirklich realisiert wurde.

Savoini ist Präsident des italienisch-russischen Kulturvereins Lombardia Russia. In einer Reaktion tat Savoini den Bericht als "blablabla" ab und erklärte, dass es für niemanden in der Lega Geld gegeben habe.