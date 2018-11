Ton wird härter: Spahn greift Konkurrenten um CDU-Vorsitz an

Für starke europäische Streitkräfte

Spahn plädierte in dem Interview zudem für die Gründung europäischer Streitkräfte einschließlich einer Beschneidung der Mitwirkungsrechte des deutschen Bundestags bei Einsätzen. „Wir werden den Parlamentsvorbehalt relativieren müssen. Wenn wir EU-Eingreiftruppen wollen, muss Europa schnell und verbindlich entscheiden können“, sagte der Gesundheitsminister dem RND. "Eine EU, die sich erst ewig abstimmen muss und dann einen windelweichen Kompromiss präsentiert, nimmt keiner ernst in der Welt. Der Bundestag muss bereit sein, Verantwortung für die Entscheidung über internationale Einsätze an einen europäischen Parlamentsausschuss abzugeben."

Bundeskanzlerin Merkel hat sich am Dienstag bei ihrer Rede im Europarlament in Straßburg für die Schaffung einer EU-Armee ausgesprochen.

Spahn machte deutlich, dass er sich im Fall einer Niederlage beim Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg weiter an führender Stelle in der CDU engagieren will. "Ich kandidiere für die Führung des Teams. Aber ich bleibe auf jeden Fall im Team, weil ich den Erfolg der CDU will."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht keinen Zusammenhang zwischen der Wahl des CDU-Parteivorsitzes und dem Kanzlerposten. „Es gibt keinen Automatismus, dass ein neuer Parteivorsitzender oder eine neue Parteivorsitzende an die Regierungsspitze rückt“, sagte der CDU-Politiker und Merkel-Vertraute der Neuen Westfälischen (Mittwoch).