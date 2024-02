Todesrufe zum Jahrestag der Islamischen Revolution im Iran

Zum 45. Jahrestag der Islamischen Revolution von 1979 gab es in Teheran eine Parade mit Zehntausenden Regierungsanhängern. Bilder im Staatsfernsehen zeigten am Sonntag Menschenmassen auf den Straßen der iranischen Hauptstadt. Auch Sicherheitskräfte und Geistliche nahmen an den landesweiten Umzügen teil. In Teheran wurden zudem ballistische Raketen präsentiert.