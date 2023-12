Deutschland hat seinen ersten AfD-Bürgermeister

Erstmals hat ein Kandidat für die AfD eine Oberbürgermeisterwahl in Deutschland gewonnen. Tim Lochner setzte sich am Sonntag im sächsischen Pirna im zweiten Wahlgang mit 38,5 Prozent der Stimmen durch, wie die Stadt am Abend auf ihrer Internetseite mitteilte.

Der Sieg ist aber nicht auf ganzer Linie für die AfD ausgefallen: Der 53-Jährige ist nämlich parteilos, trat aber für die AfD an. Er erzielte allerdings deutlich mehr Stimmen als die zweitgereihte CDU-Kandidatin Kathrin Dollinger-Knuth (31,39 %) und dem Drittplatzierten Ralf Thiele (30,08 %), dem Kandidaten der Freien Wählen. Schon im ersten Wahlgang war der Tischlermeister deutlich vor den anderen.

