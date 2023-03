TikTok-Wirbel um das „Willow-Projekt“: Worum geht´s?

Es sind vor allem engagierte Jugendliche, die wütende Clips auf sozialen Medien wie TikTok verbreiten: Es geht um das „Willow-Projekt“, ein Ölförderprojekt an der Nordwestküste Alaksas, wo gigantische Ölvorkommen liegen.



Die US-amerikanische Ölfirma ConocoPhillips hat kürzlich die Genehmigung für das umstrittene Willow-Ölprojekt erhalten, das im National Petroleum Reserve in Alaska (USA) durchgeführt werden soll. Die Biden-Regierung gab ihre Zustimmung trotz heftiger Kritik von Umweltschutzorganisationen und Klimaaktivisten, den eigentlich hatte US-Präsident Joe Biden immer versichert, dass dieses Projekt nicht genehmigt wird.



ConocoPhillips begrüßte die kürzlich gefällte Entscheidung der Regierung und betonte in einer Pressemitteilung die wirtschaftlichen Vorteile des Projekts. Das Unternehmen seit davon überzeugt, dass das Willow-Ölprojekt Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und signifikante staatliche und bundesstaatliche Einnahmen generieren wird. Die Förderung des Öls soll nach Angaben des Unternehmens auch zur Energieunabhängigkeit der USA beitragen.



Konkret sollen drei neue Bohrstellen errichten werden, 180.000 Barrel Öl, also über 28 Millionen Liter, sollen dort jeden Tag aus der Erde gepumpt werden. Zum Vergleich: 2020 lag die US-amerikanische Ölförderung bei etwa 18,6 Millionen Barrel pro Tag. Wenn man diese Zahl auf ein Jahr hochrechnet, ergibt sich eine Jahresproduktion von etwa 6,79 Milliarden Barrel Öl. Ein Barrel sind knapp 159 Liter.