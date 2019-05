Thunberg und die Skepsis: Schwedens Rechte kritisieren Aktivistin

Greta Thunberg, die 16-jährige Klima-Aktivistin aus Stockholm, ist schon weit herumgekommen – sie sprach auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, im Europaparlament in Straßburg sowie mit dem Papst. Der Erfolg der von ihr ins Leben gerufenen „Friday for future“-Bewegung mit europaweiten Schülerprotesten veranlasst viele zu spekulieren, wer hinter dem Mädchen mit den geflochtenen Zöpfen und dem Asperger-Syndrom (Variante des Autismus) stecken könnte. Unter den Kritikern findet sich auch der Chef der rechten „Schwedendemokraten“, Jimmie Akesson. Er sieht ein „Reklame-Büro“ hinter der Aktivistin, so sein Kommentar jüngst im Fernsehen. Auch der Hinweis, dass es sich bei Greta um ein „Kind“ handle, fehlte nicht.

Vielleicht eine Anspielung auf Ingmar Rentzhog, den Inhaber des Unternehmens „We don’t have time“, das sich gegen die Klimaerwärmung engagiert. Als Thunberg im August vor dem Parlament in Stockholm protestierte, verbreitete er ihre Aktion in sozialen Medien und kontaktierte auch traditionelle Medien. Dank Thunbergs wachsender Popularität erwarb er bei internationalen Investoren 23 Millionen Schwedische Kronen (2,1 Millionen Euro) Kapital, ohne dass Greta Thunberg davon wusste. Sie brach den Kontakt ab, als das publik wurde.

Rentzhog gilt als Bekannter von Thunbergs Mutter, Malena Ernman, einer Opernsängerin, die im August ein Buch veröffentlichte. Es geht um Gretas Autismus und wie ihre Klimamission die Familie verändert hat. Rentzhog wies im Fernsehen die Vorwürfe von Akesson zurück – Greta Thunberg sei allein für ihre Aktionen und Inhalte verantwortlich.

Doch die Kritik Akessons kann sich auch gegen Helena Iles gerichtet haben. Diese wirkt als Pressesprecherin Thunbergs und verfügt über ein eigenes PR-Büro, „Illes-PR“. „Ich mache das rein ideell“ erklärte sie, auf ihre Arbeit angesprochen.