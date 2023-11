Jugendbande ersticht Buben – und ganz Frankreich streitet

Von Simone Weiler

Eine große, stille Menschenmenge setzte sich am Mittwoch in der südostfranzösischen Stadt Romans-sur-Isère in Bewegung. „Thomas, für immer in unseren Herzen“, stand auf einem riesigen Transparent. Der 16-Jährige wurde am Wochenende bei einer Messerstecherei auf einem Dorffest im nahe gelegenen Crépol getötet.

"Wer geht mit Messern auf ein Dorffest?"

Thomas galt als lustig, fröhlich, war überall beliebt. „Wer geht mit Messern auf ein Dorffest?“, fragt sich seine Mutter in Medien. Knapp 400 Teilnehmer hatten am Samstag den vom Dorf organisierten „Winterball“ besucht. Als sich der Abend dem Ende neigte, erschienen ungefähr zehn unangemeldete Männer. Laut Staatsanwaltschaft kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsmann, der ihnen keinen Einlass gewährte und schwer an der Hand verletzt wurde. Schnell eskalierte die Situation.

Die Angreifer stachen mit großen Messern auf mehrere Menschen ein, auch mit Steinen sollen sie geworfen haben. Zeugen sprachen von einem „Gemetzel“. Thomas starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Acht weitere Personen wurden verletzt, zwei schwer. Diese Gewalt sei „beispiellos“ in einem 500-Seelen-Dorf, sagte eine Sprecherin der nationalen Gendarmerie. Die Angreifer seien „mit dem Ziel zu töten gekommen“, zeigte sich Josette Place, Mitglied des Organisationskomitees der Feier, überzeugt. Sie hätten „Weiße abstechen wollen“, gaben manche Zeugen an. Der Staatsanwalt Laurent de Cagny warnte vor voreiligen Schlüssen.