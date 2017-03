Einst war es die Show von Donald Trump, dann übernahm Arnold Schwarzengger "The apprentice". Nachdem die Quoten in den Keller gingen, erklärte Schwarzenegger am Freitag, dass er für eine zweite Staffel nicht mehr zur Verfügung steht.

Der "Terminator" gab auch indirekt Donald Trump die Schuld am Niedergang von "The apprentice". Man müsse hier "einen Ballast mit sich herumschleppen", sagte Schwarzenegger und meinte damit das Erbe von Donald Trump. Bei der Neuauflage der TV-Sendung sind es Stars, die für einen guten Zweck um Geld rittern sollen. „Als die Leute herausfanden, dass Trump immer noch beteiligt war und Geld aus der Show bekam, hat die Hälfte angefangen sie zu boykottieren“, so Schwarzenegger. Trump ist immer noch als "Executive Producer" dabei.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017

Nun schießt Trump via Twitter zurück und erklärt, dass Schwarzenegger die Show nicht freiwillig verlässt. "Er wurde gefeuert - von seinen (erbärmlich) schlechten Quoten und nicht von mir. Trauriges Ende für eine tolle Show", so Trump.