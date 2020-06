Thailand: Armee übernimmt die Macht

Viele Urlauber haben gar nicht bemerkt, dass die Armee am Donnerstag die Macht übernommen hat und Armeechef Prayuth Chan-ocha sich zum Chef der Regierung ernannte. Für die Führer der beiden zutiefst verfeindeten politischen Lager aber gehen die Uhren ab sofort anders: Einige wurden bereits in Armeegewahrsam genommen. Auch Thailands vom Verfassungsgericht abgesetzte frühere Regierungschefin Yingluck Shinawatra wurde am Freitag verhaftet. Gegen weitere 155 Politiker wurden Ausreiseverbote verhängt, rund hundert der wichtigsten Politiker Thailands wurden Freitagnachmittag zum Rapport bei der Armeespitze einbestellt.

Erste Versuche der Militärs, die Aktivisten der abgesetzten Regierung und deren Gegner zu einem Dialog zusammenzuzwingen, endeten erfolglos. Medien stehen unter Zensur, politische Proteste wurden verboten, mit Baggern werden derzeit die großen Protestlager der Pro- und Anti-Regierungsdemonstranten geräumt.

Wann in Thailand wieder demokratische Verhältnisse einkehren werden, ist derzeit völlig offen. Bis eine neue Verfassung ausgearbeitet ist und Neuwahlen angesetzt werden, könnte mindestens ein Jahr vergehen, befürchten Thailand-Experten.

Die nächtliche Ausgangssperre dürfte hingegen sehr viel früher wieder aufgehoben werden. Möglicherweise schon in den nächsten Tagen, wenn die großen Protestlager der Demonstranten in Bangkok geräumt sind.