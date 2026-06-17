"Sofort und dauerhaft": Das steht (nicht?) im US-Iran-Rahmenabkommen

Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija hat nach eigenen Angaben den Text des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran erhalten, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Al-Arabija veröffentlichte die 14 Punkte des Dokuments am Dienstagabend. Auch der Finanzdienst Bloomberg veröffentlichte einen gleichlautenden Text.

Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Washington und Teheran einigen sich demnach unter anderem auf Folgendes: