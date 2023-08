Terrormiliz IS vermeldet Tod ihres Anführers

Die Gruppe HTS, ein Ableger der Terrororganisation al-Qaida, und der IS bekriegen einander seit zehn Jahren in Syrien, als al-Qaida und IS einander zu Feinden erklärten. Während erstere als Organisation islamistischer Eliten gegründet worden war, versteht sich der IS als „Graswurzelbewegung“, als Möglichkeit, gegen „die Ungläubigen da oben“ zu kämpfen. Egal ob schiitische, christliche oder laizistische Regierungen – alles ist der Feind.

Von der Sahelzone bis Somalia, vom Jemen bis Afghanistan, von Indonesien bis zu den Philippinen – regelmäßig erschüttern Anschläge die Regionen, in Mali etwa ist ein IS-Ableger derzeit auf dem Vormarsch.