Polizei erschoss terrorverdächtigen Islamisten in Serbien

Die serbische Polizei hat in der südserbischen Stadt Novi Pazar einen terrorverdächtigen serbischen Islamisten bei einem Schusswechsel getötet. Der Mann habe sich der Festnahme durch die Polizei entziehen wollen und das Feuer auf die Beamten eröffnet, berichtete das staatliche Fernsehen RTS unter Berufung auf das Innenministerium. Diese erwiderten demnach das Feuer und erschossen den Mann.

Der Terrorverdächtige, ein muslimischer Bosniake, geriet den Berichten zufolge ins Fadenkreuz der Ermittler, weil er jenen zum Islam konvertierten Serben bei sich beherbergt hatte, der am 29. Juni mit einer Armbrust einen serbischen Wachbeamten der israelischen Botschaft in Belgrad angriff. In Novi Pazar leben die meisten der Bosniaken in Serbien, sie machen knapp zwei Prozent der Bevölkerung Serbiens aus.