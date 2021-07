Warum der "Islamische Staat" Europa angreift

Alleine aus Belgien sollen zwischen 2012 und 2015 über 400 Menschen nach Syrien gereist sein und für den "Islamischen Staat" gekämpft haben. Das macht Belgien, im Verhältnis zur Bevölkerung, zur Dschihad-Hauptstadt Europas. Geht es nach den absoluten Zahlen, übernimmt Frankreich mit 1200 Personen diese Position.

Die Rekrutierung funktioniert zweifellos gut bei desillusionierten Muslimen bzw. Konvertiten.

Probleme mit radikalen Islamisten gibt es in beiden Ländern seit Langem. Der Name des Brüsseler Stadtteils "Molenbeek" ist zum Synonym dieses Problems geworden. Die Rückkehrer finden in ihrer Heimat ein Netz von Freunden und Unterstützern, die ihnen nicht nur Unterschlupf, sondern auch Waffen und Sprengstoff besorgen - sonst hätte sich Salah Abdeslam keine vier Monate dort verstecken können.

Das alles zeigt aber auch ein Problem, das niemand lösen kann: Die geographische Lage Europas und die Nähe zu Krisenstaaten im Nahen Osten. Es ist für potentielle Terroristen nicht schwer, nach Syrien und retour zu reisen. Zwischen Syrien und den USA liegt beispielsweise ein ganzer Ozean, zwischen Wien und Damaskus sind es 3000 Kilometer beziehungsweise laut Google Maps eine 32-stündige Autofahrt.