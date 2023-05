"Tele-Meloni": Regierung in Rom besetzt RAI-Posten mit Vertrauensleuten

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni ist wegen der Besetzung von Schlüsselpositionen bei der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Nachdem der RAI-Verwaltungsrat die Namen der neuen Chefredakteure der Tagesschauen bekanntgegeben hat, wird die Regierung beschuldigt, wichtige Posten mit Vertrauenspersonen zu besetzen.

Für einen Eklat sorgte die ehemalige RAI-Präsidentin Lucia Annunziata, die die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt verlassen hat. Als Grund nannte sie in einem offenen Brief die Einmischung der Regierung Meloni bei der Ernennung der neuen Chefs des Staatsfernsehens.

"Ich habe mich entschlossen, die Rai zu verlassen, weil ich mit den MaĂźnahmen der derzeitigen Regierung nicht einer Meinung bin, weder inhaltlich noch methodisch. Ich bin vor allem nicht mit der Art und Weise einverstanden, wie in die Rai eingegriffen wird", so Annunziata in einem Brief an die FĂĽhrung des Staatsfernsehens. Die notwendigen Bedingungen fĂĽr eine weitere Zusammenarbeit seien nicht mehr gegeben, verlautete die angesehene Journalistin.