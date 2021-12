Tausende Menschen nach Unwettern in Brasilien obdachlos

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro flog am Sonntag über die Überschwemmungsgebiete, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Die Feuerwehr brachte Lebensmittel, Trinkwasser, Matratzen und Zelte in die von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften und flog Patienten zur Behandlung in Krankenhäusern aus.

Tornado in den USA

Gleichzeitig fegten am Wochenende mehrere verheerende Tornados über die USA und forderten vermutlich Dutzende Menschenleben. Mehr dazu lesen Sie hier: