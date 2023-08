Tausende demonstrieren in Haiti gegen Bandengewalt

Tausende Demonstranten gingen am Montag auf die Straße der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince, um gegen die Bandengewalt zu protestieren, die in der vergangenen Woche zum Tod eines Polizisten geführt hatte. "Wir können so nicht mehr leben. Alle umliegenden Viertel sind fest in der Hand der Gangs", sagte einer der jungen Demonstranten. "Die Leute haben ihre Häuser schon verlassen."