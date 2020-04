Taubenklos, Eichkätzchen und Obdachlosenkino - wie Madrid im Koma liegt

Er sagt, er könne sich ein Hostelzimmer leisten, aber die Regierung hat alle Hotels geschlossen. Es gibt einige Einrichtungen für Obdachlose, aber die sind voll. „Ich bin eh lieber draußen“, sagt Richard.

Kino für Obdachlose

Er wohnt in einem Karton an der Glaswand eines Hotels. Am Abend projiziert der Besitzer des Hauses Filme auf die große Leinwand der Lobby, für die Leute draußen. „Die Nachbarschaft hier ist gut. Nur manchmal gibt es zum Streit, weil wir früher essen und schon wieder laut sind, wenn die Leute in ihren Wohnungen Siesta machen wollen“, erzählt er und lacht.

"Hoffe, es wird bald alles besser"

Ein schwarzes Auto fährt vorbei, hält an, fährt schnell rückwärts und kommt neben uns zum Stehen. Drei Polizisten lehnen sich aus dem Fenster und fragen, was das soll. Ich zeige meinen Ausweis und Richard erklärt, dass ich ihn interviewe, um seine Geschichte in Österreich zu erzählen. Er fasst seine Situation kurz zusammen. Die Polizisten hören aufmerksam zu, dann sagt einer: „Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, es wird bald alles besser.“ Sie winken und fahren weiter.

Wie im Film

Das Zentrum leer, es ist leise und ich fühle mich wie in einem Film. Aber noch ist die Stadt nicht ganz tot und auch, wenn man sie kaum sieht, die Menschen sind da. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Toten nicht mehr so sehr gestiegen. Die Kurve flacht ab. Trotzdem sind in Spanien bisher mehr als 20.000 Menschen an COVID-19 gestorben, 35% davon in Madrid. Es gibt noch kein Ende für die Ausgangssperre, Experten sprechen von 1. Juni oder 3. Juli.Sicher ist, dass die Situation noch weit darüber hinaus wirken wird.

Maren Häussermann aus Madrid