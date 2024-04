Tanner trifft Verteidigungsminister zentraleuropäischer Staaten in Budapest

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ist am Donnerstag nach Budapest gereist zu einem Treffen der Zentraleuropäische Verteidigungskooperation, (auf Englisch Central European Defence Cooperation, kurz CEDC). Teilnehmende Staaten sind Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Österreich. Polen hat einen Beobachterstatus. Die CEDC entstand im Jahr 2010.

Das Format dient neben dem Austausch von sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen auch als Plattform für die Umsetzung gemeinsamer Projekte. Österreich habe sich im Rahmen der Westbalkan-Initiative besonders durch die Initiierung des "Western Balkan Security and Defence College" hervorgetan, erinnerte Tanner. Das Projekt soll beim nächsten EU-Verteidigungsministertreffen am 28. Mai in Brüssel zur Fortsetzung übergeben werden.