Treffen in Katar: UNO-Vertreter suchen Gespräch mit Taliban

Vertreter der afghanischen Taliban-Regierung haben in Doha Gespräche mit UNO-Vertretern über die künftige Zusammenarbeit begonnen. Am Sonntag seien zunächst "vorbereitende Gespräche" geführt worden, teilte ein UNO-Sprecher mit.

Neben UNO-Vertretern nehmen auch mehr als 20 Diplomaten an dem Treffen teil, darunter auch der US-Sonderbeauftragte für Afghanistan. Die Delegation aus Afghanistan wird von Taliban-Sprecher Sabihullah Mudshahid angeführt.

Die radikalislamischen Taliban hatten nach dem Abzug internationaler Truppen aus Afghanistan im Sommer 2021 wieder die Macht in dem Land übernommen und ein sogenanntes Islamisches Emirat ausgerufen.

Bei den Gesprächen in Doha sollen ein verstärkter Dialog mit Afghanistan und eine besser koordinierte Vorgehensweise gegenüber dem Land erörtert werden. Dabei soll es auch um Wirtschaftsfragen und Maßnahmen zur Drogenbekämpfung gehen.

Taliban von erster Gesprächsrunde ausgeschlossen

Von der ersten Runde der Gespräche im Mai 2023 waren die Taliban ausgeschlossen worden. An der zweiten Runde im Februar 2024 nahmen sie mit der Begründung nicht teil, neben ihrer Delegation dürften keine weiteren afghanischen Vertreter eingeladen werden.

Diese Bedingung wurde nun erfüllt: Zivilgesellschaftliche Gruppen aus Afghanistan werden nicht an dem offiziellen Treffen am Sonntag und Montag teilnehmen, sondern am Dienstag mit UNO-Vertretern zusammenkommen.