Taliban bezichtigen Hilfsorganisationen des Diebstahls

Die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban haben internationale Hilfsorganisationen des Diebstahls bezichtigt.

"Ausländische Nichtregierungsorganisationen sind nicht gekommen, um Afghanistan wieder aufzubauen", sagte Mohammed Yunis Rashid, Vizeinformationsminister, in der Provinz Paktia. "Sie kamen nach Afghanistan, um zu stehlen und zu plündern", behauptete der Vizeminister laut einem vom Sender Tolonews veröffentlichten Video am Dienstag.

Rashids Worte sind das jüngste Beispiel anhaltender Kritik der Taliban-Regierung an internationalen Hilfsorganisationen. Seit zwei Jahren ist die extremistische Gruppe wieder an der Macht in Afghanistan. Anfang August sagte ein Talibanvertreter, dass 2022 rund 220 Hilfsorganisationen ihre Arbeit hätten einstellen müssen. Einem US-Bericht zufolge nehmen die Taliban zudem großen Einfluss auf von der UNO verwaltete Hilfsprogramme.