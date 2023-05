Taiwans Präsidentin zu Konflikt mit China: "Krieg ist keine Option"

Angesichts zunehmender militärischer Spannungen mit China hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan beschworen. "Krieg ist keine Option", sagte Tsai Ing-wen am Samstag in Taipeh. Keine der beiden Konfliktparteien könne den Status quo "einseitig und auf nicht-friedliche Weise verändern".

Angesichts der "zivilen Angriffe und militärischen Drohungen Chinas" sei Taiwans Bevölkerung "ruhig und nicht aggressiv, rational und nicht provokativ", sagte die Staatschefin bei einer Rede anlässlich des siebten Jahrestages ihres Amtsantritts im Jahr 2016. "Wir werden nicht provozieren, nicht aggressiv sein und ganz sicher nicht unter Druck nachgeben."