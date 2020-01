Taiwan: Präsidentin mit Anti-China-Politik vor Wiederwahl

Regenschirme und Sonnenblumen: Diese Symbole kennzeichneten 2014 eine Reihe von Massenprotesten, mit denen wütende Studenten in Hongkong und Taiwan gegen den zunehmenden Einfluss Pekings aufbegehrten. Während die Demonstranten in der offiziell zu China gehörenden Sonderverwaltungszone Hongkong seit vergangenem Sommer neuerlich auf die Straßen gehen, blieb es im demokratisch regierten Taiwan, das sich als eigenständig sieht, aber von China beansprucht wird, in den vergangenen Jahren ruhig.