Kommen sie nun oder kommen sie nicht? Weltweit herrschte am Dienstag Anspannung, war es doch der letzte Tag vor dem angekündigten Stichtag für neue Zölle durch die US-Regierung um Präsident Donald Trump.

Der hatte schon vor Wochen davon gesprochen, mit 2. April neue Strafzölle auf internationale Importe einführen zu wollen, und den Mittwoch im Voraus zum „Tag der Befreiung“ ausgerufen. Am Montag meinte Trump vor US-Journalisten an Bord des Präsidentenfliegers Air Force One allerdings, er wolle am 2. April lediglich „weitere Einzelheiten“ verkünden.