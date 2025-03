Gegen Trump in Richtung Handelskrieg: Was die EU und USA jetzt planen

Es ist eine Eskalationsspirale, die sich quasi automatisch zu drehen begonnen hat, und wenn sie niemand stoppt, dann dreht sie sich immer weiter . Seit Mittwoch null Uhr sind die US-Zölle auf Stahl. und Aluminium aus der EU wieder in Kraft. Es sind die schon einst in Trumps erster Amtszeit verhängten Zölle, die jetzt, nach dem Ablauf des von Joe Biden erlassenen Stopps, wieder gelten: diesmal aber verschärft und auf weit mehr Produkte ausgeweitet.

Gültig ab 1. April

Die EU-Kommission in Brüssel, die sich seit Monaten auf diesen Moment vorbereitet, hat am Mittwoch sofort ihr erstes Paket an Zöllen auf US-Produkte in Stellung gebracht. Auch dieses Paket wurde schon in Trumps erster Amtszeit geschnürt - und wird vorerst auch exakt in der gleichen Form wieder aktiviert. Es wird ab 1. April gelten. Weitere Maßnahmen sind ebenfalls bereits startklar - und die könnten die USA noch viel empfindlicher treffen.

Dann nämlich geht es vor allem um Agrarprodukte von Soja über Mais bis Hühnerfleisch. Die USA hätten "eine Maßnahme getroffen, die wir zutiefst bedauern", meinte EU-Kommissionspräsidentin in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch: "Zölle sind schlecht für die Wirtschaft, sie sind aber noch viel schlechter für die Konsumenten."