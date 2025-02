Zwischen Säbelrasseln und Frieden in letzter Minute: EU vor dem Handelskrieg mit den USA

Es ist eine jener diplomatischen Missionen , bei denen es eher um vorsichtiges Abtasten und den richtigen Tonfall geht als um konkrete Ergebnisse . EU-Handelskommissar Maros Sefcovic war am Dienstag in Washington , um sich Spitzenvertretern der Trump-Regierung über Handelsbeziehungen zu unterhalten - oder vielmehr darüber, was diese Handelsbeziehungen schon in wenigen Wochen torpedieren könnte.

Vom ersten Tag seiner Amtszeit an fuhrwerkt Trump mit Zöllen herum. Mexiko und Kanada bekamen solche aufgebrummt, nur um sie Tage später vorübergehend wieder aufzuheben. Am 12. März, so der Plan in Washington, soll es für Europa soweit sein. Dann sollen die Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU im vollen Umfang wirksam werden: In der Höhe von 25 Prozent. Weitere Maßnahmen könnten sehr rasch folgen, besonders im Visier, Autos aus Deutschland.

Sind die Weichen in Richtung Handelskrieg also bereits gestellt, oder ist eine Kurskorrektur in letzter Minute noch möglich. „Für Trump ist das schlicht ein handelspolitisches Projekt“, erläutert Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament, der eng in die Vorbereitung der aktuellen Verhandlungen eingebunden war: „Er will Investitionen in den USA anziehen.“ Zölle seien also das Instrument, um diese ausländischen Investitionen ins Land zu holen. Deutsche Autohersteller etwa bauen schon jetzt einige Modelle in den USA zusammen, um Einfuhrzöllen zu entgehen.