Trump schwingt wieder die Zollkeule - und China rüstet zur Gegenwehr

Einen Monat Aufschub hatte Donald Trump den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko gewährt. Jetzt aber, am 4. März, will der US-Präsident ernst machen - und beide Staaten mit den angekündigten Strafzöllen eindecken. Von Tarifen in der Höhe von jeweils 25 Prozent auf Importe in die USA war die Rede - doch ganz so schlimm dürfte es nun doch nicht kommen.

Bis zu letzten Minute versuchten Verhandler aus Mexiko und Kanada mit der Trump-Administration noch Zugeständnisse herauszuholen. Und von dort hieß es: "Es laufen Gespräche mit China, Mexiko und Kanada", sagte ein Beamter des Weißen Hauses gegenüber der Agentur Reuters. "Wir haben das Migrationsproblem gut im Griff, aber es gibt immer noch Bedenken hinsichtlich der anderen Frage der Fentanyl-Todesfälle."

Mexiko hat auf Druck Trumps die Grenzbewachung massiv verschärft, um die illegale Immigration in die USA einzudämmen. Zudem hat Mexiko in der Vorwoche fast 30 verurteilte Häftlinge an die USA ausgeliefert, darunter einen Drogenboss, der schon 1985 wegen Mordes an einem Agenten der US-Drogenbekämpfungsbehörde verurteilt worden war.

Mehr als 70.000 Drogentote

Doch Trump beißt sich an der hohen Todeszahl an Amerikanern fest, die an der Droge Fentanyl starben. „Aus Mexiko und Kanada strömen nach wie vor Drogen in sehr hohen und nicht hinnehmbaren Mengen in unser Land“, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.

Nach Angaben der Centers for Disease Control starben 2023 in den USA 72.776 Menschen an synthetischen Opioiden, hauptsächlich an Fentanyl.