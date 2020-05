Täuschen, tricksen, treten: So tickt Wladimir Putin

Hartnäckig halten sich auch in Russland Gerüchte, Putin solle zu den reichsten Männern der Welt gehören, sein Privatvermögen sich auf mindestens 40 Mrd. US-Dollar belaufen. So jedenfalls stand es 2012 in einem Bericht, der als mehr oder minder seriös gilt. Die Autoren sind Regimekritiker, einer davon ist Boris Nemzow, der als Ex-Vizepremier weiß, wovon er spricht. Blogger dichten Putin sogar den Besitz von 70 Mrd. an, können aber nicht recht erklären, wie sie auf diese Summe kommen.

Wie auch aus dem Nemzow-Report hervorgeht, verfügt der Präsident über 20 luxuriöse Anwesen, verstreut im ganzen Land: historische Schlösser, Landsitze und Stadtvillen in Moskau sowie „Hütten“ in Skiorten. Dazu kommen 43 Flugzeuge, 15 Hubschrauber, 4 Yachten, die, mit Luxuskarossen vollgepfropfte „Garage Nummer eins“ – und ein Lada-Pkw aus der Sowjetära. Nur ihn, zwei Wohnungen und ein Wochenendgrundstück hat Putin auch in seiner Einkommenserklärung für 2013 erwähnt. Denn der Luxus, der ihn umgibt, gehört dem russischen Staat und fällt an diesen zurück, scheidet ein Präsident aus dem Amt.

Ein Amt, das nicht besonders gut bezahlt wird. 2013 verdiente Putin gerade 75.000 Euro und genehmigte sich daher im April eine Erhöhung um das 2,6-Fache. Der Präsident, so dessen Sprecher, habe jahrelang keinen Ausgleich für versäumten Urlaub erhalten. Gegner ätzten, das neue Gehalt habe sich Putin wegen des Blitzsieges auf der Krim verordnet.

Nach einem Bericht des Guardian hält Putin 37 Prozent an einem Ölkonzern, dessen Marktwert immerhin auf 20 Milliarden Dollar geschätzt wird. Auch an Gazprom soll er mit 4,5 Prozent beteiligt sein. Die Rede ist zudem von einer mindestens 75-Prozent-Beteiligung am Schweizer Ölhändler Gunvor. Über Strohmänner– denn der Name des Präsidenten taucht in keinem Register auf. Die Erlöse soll Putin auf geheimen Konten in Liechtenstein und in der Schweiz geparkt haben.

Reich, fit und frisch geschieden ist Putin Objekt der Begierde vieler Russinnen: Der ideale Ehemann oder Schwiegersohn. Doch der Landesvater winkt ab: Erst müsse er seine Exgattin neu unter die Haube bringen. Dann könne er an sich denken.