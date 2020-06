Syriens Christen: Bischöfe warnen

In diesem Zusammenhang warnt er vor einem irakischen Szenario, wo es zu einem Massenexodus der Christen gekommen ist – auch im Zweistromland hatte sich die Minderheit mit dem früheren Diktator Saddam Hussein arrangiert.



Dass die Tage Assads in Syrien gezählt sein dürften, sieht Bischof Roham nicht. Das würde von den Medien so dargestellt, "es gibt natürlich Probleme in manchen Regionen, aber bei Weitem nicht im ganzen Land". Auch dass der Herrscher seine Legitimität längst verloren habe, bestreitet der Kirchenmann: "Er wurde gewählt, also übt er das Amt aus."