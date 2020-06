Syrien: Schüsse vor Österreichs UN-Camp

In der Nähe dieses Polizeipostens fand am Mittwoch ein Feuergefecht statt. Daher verbarrikadierten die Österreicher die Lager-Zufahrt und unternahmen mit einem Schützenpanzer und einem syrischen Begleitoffizier eine Aufklärungsfahrt. Von den syrischen Polizisten war nur zu erfahren, dass sie das Feuer auf ein Auto eröffnet hatten, das am Checkpoint ohne anzuhalten durchgefahren sei. Dieses Fahrzeug sei aber entkommen.

Der Aufklärungseinsatz der Österreicher konnte jedoch keine Spur des Autos entdecken.

Aus der Bevölkerung war das Gerücht zu hören, dass es sich bei der Schießerei um einen Vergeltungsangriff von Oppositionellen auf die Polizeistation gehandelt haben könnte. Bekanntlich wurde in der Vorwoche in dieser Region Jagd auf Deserteure gemacht. Wie der KURIER berichtete hatte eine Kompanie mit etwa 140 Paramilitärs in den Dörfern der Truppentrennungszone nach Deserteuren gesucht. Dabei wurden mehrere Zivilisten verletzt und getötet.