Syrien: Rebellen melden Armee-Offensive

Besonders blutig geht es offenbar neuerlich in der Widerstandshochburg Homs zu. Eine Pipeline wurde getroffen, Rauchwolken lagen am Mittwoch über der Stadt. Wobei Aufständische und Assad-Truppen sich gegenseitig die Schuld zuschieben, wer für die Tat verantwortlich ist. Fest steht jedenfalls, dass in Homs 100.000 Menschen eingeschlossen sind, abgeschnitten von Nahrung, Medikamenten, Treibstoff und Elektrizität.