Syrien: Landminen gegen eigene Bevölkerung

Er wollte einem Freund der Familie bei der Flucht in den Libanon helfen – und bezahlte dies mit dem Verlust eines Beines. Noch auf syrischem Gebiet war der 15-jährige Bursch auf eine Landmine getreten und konnte noch froh sein, mit dem Leben davongekommen zu sein. Irgendwie schafften es beide noch über den Grenzzaun. Derartige Fälle dokumentierte jetzt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Und deckte damit eine neue, perfide Facette der Brutalität des syrischen Regimes auf.

Auch an der Grenze zur Türkei ließ Machthaber Assad offenbar derartige Explosivkörper, die ihre tödliche Sprengkraft noch Jahre später entfalten, vergraben. Laut HRW bestätigte ein desertierter Entschärfungsexperte der syrischen Armee, dass er mit einer Gruppe Anfang März in der Region 300 Landminen entlang der Flüchtlingsrouten in die Türkei unschädlich gemacht hatte.

Mit den zynischen Maßnahmen des Regimes wird es für die Not leidenden Menschen in Syrien noch schwieriger, das Land zu verlassen. Schon bisher musste eine Familie zwischen 5000 und 20.000 Dollar für Schmiergeld hinblättern, um ins rettende Ausland zu gelangen.