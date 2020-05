Grenzstadt zur Türkei droht zu fallen

Es sind aber auch Bewegungen in die Stadt, die der Türkei Sorgen bereiten. Die kurdische Arbeiterpartei PKK – Türkeis Staatsfeind Nummer eins – hat zur Mobilmachung für Kobane aufgerufen. Kurden mit türkischem Pass, die Kobane verteidigen wollen, wurden aber an der Grenze zurückgewiesen. Auch Kurden mit syrischem Pass sollen nicht über die Grenze gelassen worden sein. Ebenso verhält es sich mit Nachschub für die umzingelten YPG-Kämpfer. An der Grenze kommt es seit Tagen immer wieder zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei sowie der Armee. Dabei kamen Tränengas und Wasserwerfer zum Einsatz. An einigen stellen wurde der Grenzzaun niedergerissen. Seitens kurdischer Verbände wird der türkischen Führung seither vorgeworfen, für die Belagerung von Kobane mitverantwortlich zu sein. So in einer Aussendung des "Kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit", in der NATO, EU und internationale Institutionen aufgerufen werden, ein "mögliches Massaker" in Kobane zu verhindern.

Die Ironie an der Sache: Es sind vor allem kurdische Kräfte, die im Irak und in Syrien die Hoffnungsträger der USA und ihrer Verbündeten im Kampf gegen den IS sind. Formell befindet sich das NATO-Land Türkei nicht in dieser Allianz, hat eine Beteiligung aber nicht ausgeschlossen. Wie US-Generalstabschef Martin Dempsey sagte, werden Luftschläge nicht reichen, um den IS zu besiegen. Er spricht von einer Rebellentruppe von 12.000 bis 15.000 Mann, die man benötigen werde. Jetzt sollen einmal 5000 bewaffnet und ausgebildet werden. Die Rede ist von moderaten syrischen Rebellengruppen – auf kurdische Verbände wird man aber letztlich schon garnicht im Irak aber auch nicht in Syrien verzichten können.