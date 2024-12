Syrien: Jordanien und USA fordern Bürger zur Ausreise auf

Laut einer Erklärung des Außenministeriums in Amman sollen jordanische Staatsangehörige so schnell wie möglich das Nachbarland verlassen. Aus Sicherheitsgründen wurde am Freitag bereits einer von zwei Grenzübergängen geschlossen.

Jordanien, und die USA haben im Zuge der Eskalation im syrischen Bürgerkrieg ihre Staatsbürger zur Ausreise aufgefordert. Der Irak appellierte an seine Bürgerinnen und Bürger, sich bei den diplomatischen Vertretungen zu registrieren, sollten sie die Ausreise planen. Seit 27. November flammte der Bürgerkrieg mit der Offensive der Islamisten-Allianz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) plötzlich wieder auf. Das Bündnis strebt den Sturz der syrischen Regierung an.

Auch der Irak rief dazu auf, sich bei den diplomatischen Vertretungen zu registrieren, sollte jemand ausreisen wollen. Eine explizite Aufforderung sprach Syriens östliches Nachbarland Irak aber nicht aus, wie aus einem Bericht der Staatsagentur INA hervorgeht.



Die US-Regierung forderte ihre Staatsangehörigen auf, Syrien umgehend zu verlassen, solange kommerzielle Flüge in Damaskus verfügbar sind. Die Sicherheitslage in Syrien bleibe volatil und unvorhersehbar, hieß es in einer Warnung auf der Webseite der US-Botschaft in Syrien, die ihren Betrieb vor Ort bereits seit 2012 ausgesetzt hat.