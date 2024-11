Syrien meldet erneute israelische Angriffe auf Damaskus

Damaskus ist nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtagentur SANA erneut von einem israelischen Luftschlag getroffen worden. Demnach wurde das Viertel Mazzeh im Westen der syrischen Hauptstadt angegriffen. Der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge war das Ziel eine Kaserne der syrischen Armee.

Erst am Donnerstag waren nach Angaben von Aktivisten bei einem israelischen Angriff in Damaskus 23 Menschen getötet worden. Unter den Opfern sollen Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Jihad und Zivilisten gewesen sein. Die Aktivisten der Beobachtungsstelle hatten auch israelische Luftangriffe auf Brücken nahe der syrisch-libanesischen Grenze gemeldet.

Die israelische Armee greift seit Beginn des Kriegs in Nahost vor mehr als einem Jahr verstärkt auch Ziele der Hisbollah und anderer Iran-treuer Milizen in Syrien an. Die Beobachtungsstelle zählte etwa 150 solcher Angriffe seit Jahresbeginn. Das israelische Militär selbst bestätigt die Angriffe häufig nicht.