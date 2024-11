Israel: Tausende Ultraorthodoxe werden zum Militärdienst einberufen

Israels Militär wird am kommenden Sonntag Tausende ultraorthodoxe Männer einberufen. An rund 7.000 Strenggläubige sollen von Sonntag an schrittweise Einberufungsbescheide verschickt werden, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit.

Israels neuer Verteidigungsminister Israel Katz hat damit die von seinem Vorgänger geplante Einberufung Tausender ultraorthodoxer Männer bestätigt.